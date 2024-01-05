Десятки артсистем и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 363070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 арсистем и 40 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила 4 артиллерийских средства противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.