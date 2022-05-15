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Десятками обращаются в больницу. В Мелитополе оккупанты придумывают болезни, чтобы вернуться в РФ

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Запорожье, Воскресенье 15 мая 2022 09:48
Десятками обращаются в больницу. В Мелитополе оккупанты придумывают болезни, чтобы вернуться в РФ Фото: солдаты РФ массово обращаются в больницу Мелитополя, чтобы не воевать (subbota.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В больницу оккупированного Мелитополя продолжают поступать российские военные, жалующиеся на "притеснение позвоночника". После лечения просят уволиться в запас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает местное издание "Суббота плюс", в субботу, 14 мая, в больницу поступило 40 оккупантов с огнестрельным ранением конечностей. Одна из вероятных версий - самострел из-за неумелого обращения с оружием.

Как сообщалось, российские военные в Каменке Пологовского района Запорожской области отправляют своих солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях, в "тюрьму", что была обустроена оккупантами в помещении местного училища.

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