Десятками обращаются в больницу. В Мелитополе оккупанты придумывают болезни, чтобы вернуться в РФ
В больницу оккупированного Мелитополя продолжают поступать российские военные, жалующиеся на "притеснение позвоночника". После лечения просят уволиться в запас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает местное издание "Суббота плюс", в субботу, 14 мая, в больницу поступило 40 оккупантов с огнестрельным ранением конечностей. Одна из вероятных версий - самострел из-за неумелого обращения с оружием.
Как сообщалось, российские военные в Каменке Пологовского района Запорожской области отправляют своих солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях, в "тюрьму", что была обустроена оккупантами в помещении местного училища.
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