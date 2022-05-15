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Десятками звертаються до лікарні. В Мелітополі окупанти вигадують хвороби, щоб повернутися в РФ

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Запоріжжя, Неділя 15 травня 2022 09:48
Десятками звертаються до лікарні. В Мелітополі окупанти вигадують хвороби, щоб повернутися в РФ Фото: солдати РФ масово звертаються до лікарні Мелітополя, щоб не воювати (subbota.ua)
Автор: Наталія Гурковська

До лікарні окупованого Мелітополя продовжують надходити російські військові, що скаржаться на "утиск хребта". Після лікування просять звільнитися в запас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОВА.

"Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування",- йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє місцеве видання "Субота плюс", у суботу,14 травня, до лікарні надійшло 40 окупантів з вогнепальним пораненням кінцівок. Одна із ймовірних версій - самостріл через невміле поводження зі зброєю.

Як повідомлялося, російські військові у Кам'янці Пологівського району Запорізької області відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до "в'язниці", що була облаштована окупантами у приміщенні місцевого училища.

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