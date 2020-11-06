За десятилетие рынка земли Украина может получить 85 млрд долларов, - Шмыгаль

За десятилетие рынка земли Украина может получить 85 млрд долларов. Ранее ценность земли была занижена в разы.

Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Земля: Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на 85 млрд долларов США... За десять лет внутренний валовой продукт получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли и средняя стоимость за один гектар возрастет фактически в пять раз", - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что в течение 29 лет ценность земли была занижена в разы.

Напомним, ранее стало известно, что Конституционный суд пока не принимал никаких решений относительно "земельного вопроса". Рассмотрение представления о конституционности закона о рынке земли продолжат на следующем пленарном заседании.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за время независимости в стране украли 5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, а всего в стране такой земли 7 миллионов гектаров.