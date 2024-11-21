Десяте виверження вулкана в Ісландії: що відомо зараз

Ісландія, розташована на лінії розлому між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, є сейсмічно активною зоною. Її унікальний ландшафт включає гейзери, гарячі джерела та численні вулкани, що періодично нагадують про свою активність.

Виверження тривало кілька годин

Перші ознаки активності були зафіксовані за 45 хвилин до прориву магми на поверхню. Величезна тріщина довжиною близько 3 км утворилася в земній корі, звідки розпечена лава яскраво-жовтих і помаранчевих відтінків піднімалася в нічне небо.

Відео: The Straits Times

Вулканічна активність була передбачена заздалегідь через накопичення магми під півостровом Рейк’янес, розташованим приблизно за 30 км від столиці. Проте, за словами фахівців, останніми тижнями значного зростання сейсмічної активності не спостерігалося.

Вплив на регіон

Хоча виверження було слабшим, ніж попередні, влада вжила запобіжних заходів. Популярний геотермальний спа-курорт, тимчасово закрилася та евакуювала відвідувачів.

Фото: Reuters

Аеропорт Кефлавік повідомив, що польоти не зазнали змін, оскільки вулканічний попіл не потрапив до стратосфери. Проте мешканці найближчих районів залишаються насторожі.

Сусіднє містечко Гріндавік, яке було евакуйоване у грудні минулого року через загрозу потоків лави, все ще залишається майже безлюдним. Близько 50 будинків, де перебували повернені мешканці, знову евакуйовані для безпеки людей.

Геологічна активність триватиме

Рейк’янес залишався у стані спокою протягом 800 років, але з 2021 року регіон переживає періодичні вулканічні виверження. Останній інцидент став шостим у 2024 році.

Експерти вважають, що ця активність може тривати десятиліттями, а можливо, й століттями. Виверження не тільки створюють ризики для місцевих мешканців, але й привертають увагу туристів, які шукають видовищних природних явищ.