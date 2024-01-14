ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ісландії сталося виверження вулкана: становить небезпеку для містечка

Неділя 14 січня 2024 16:48
UA EN RU
В Ісландії сталося виверження вулкана: становить небезпеку для містечка Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На південному заході Ісландії сталося виверження вулкана. Воно створило безпосередню загрозу для прилеглого невеликого рибальського містечка, хоча раніше його евакуювали, і ніхто з людей не наражався на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На відеозаписі у прямому ефірі видно, як фонтани розплавленої породи і диму вивергаються з тріщин у землі на великій території в безпосередній близькості від міста Гріндавік.

"Життю людей ніщо не загрожує, хоча інфраструктура може опинитися під загрозою", - заявив президент Ісландії Гудні Йоганнессон, додавши, що перебоїв з авіасполученням не було.

За словами влади, виверження почалося рано вранці в неділю на північ від міста, яке за кілька годин до цього було евакуйовано вдруге з листопада через побоювання, що спалах неминучий на тлі рою сейсмічної активності.

Останніми тижнями влада зводила земляні та кам'яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, розташованого за 40 км на північний захід від столиці Рейк'явіка, але останнє виверження, схоже, прорвало міську оборону.

Лава текла в бік міста і наблизилася до нього на відстань 450 метрів. У зв'язку з цим прилеглий геотермальний курорт "Блакитна лагуна" було закрито в неділю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Исландия
NEWS
У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту