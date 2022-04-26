Десять таможенников получили подозрения от ГБР при содействии контрабанде Медведчуком

Государственное бюро расследований привлекло к ответственности еще 10 работников таможни за содействие незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к задержанному народному депутату Виктору Медведчуку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГБР.
10 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни получили от ГБР подозрения. Государственный бюджет потерял свыше 24 млн гривен из-за их содействия подконтрольным Медведчуку предприятиям.
В 2017-2018 гг. эти компании импортировали нефтепродукты железнодорожным и автомобильным транспортом. Но в документах импортируемым продуктом указывался газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.
"Во время таможенного оформления должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен", – говорится в сообщении.
Таможенникам инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения с тяжелыми последствиями для государственных интересов. Максимальная санкция – лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
К слову, секретарь СНБО Данилов рассказал о показаниях Медведчука после задержания.
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