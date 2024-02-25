Десять систем Patriot для України кардинально змінили б ситуацію у війні, - Зеленський

Передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".
"Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Україна почала отримувати зенітні ракетні комплекси Patriot від союзників ще минулого року.
Це одна з двох систем у наших захисників, яка здатна збивати балістичні ракети.
Patriot передали Україні США, Німеччина та Нідерланди.
Востаннє про постачання ЗРК в Україну було відомо 14 грудня минулого року.
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