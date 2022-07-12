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Десять претендентов на одну вакансию: кого ищут работодатели в Киеве

Фото: безработных в Киеве больше в 10 раз, чем вакансий
Автор: Александр Белоус

В начале июля 2022 года на учете в Киевском городском центре занятости находилось 18,2 тысяч безработных. На одну вакансию претендовало в среднем десять безработных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМЦЗ.

В течение первого полугодия 2022 года чаще всего киевские работодатели искали водителей, уборщиков, медсестер, учителей, продавцов, бухгалтеров и грузчиков.

В то же время среди безработных больше всего бухгалтеров, менеджеров, продавцов, руководителей разного уровня.

Напомним, по данным Work.ua, количество вакансий в Украине в июне выросло на 67% до 35,5 тысяч. Однако это втрое меньше, чем до начала войны. В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам.

По данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.

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Киев