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Десять поездов задерживаются: в УЗ назвали причину

Автор: Юлия Струк

В субботу, 10 июля, десять пассажирских поездов задерживаются. Это связано с схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра задерживаются рейсы:
  • №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)
  • №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
  • №358 Рахов - Киев (задержка - 2 часа 30 минут);
  • №761 Киев - Одесса (задержка - 1 час 40 минут);
  • №715 Киев - Львов (задержка - 1 час 25 минут);
  • №20 Попасная - Киев (задержка - 1 час)
  • №50 Трускавец - Киев (задержка - 1 час 35 минут);
  • №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (задержка - 2 часа)
  • №81 Ужгород - Киев (задержка - 2 часа)
  • №106 Одесса - Киев (задержка - 2 часа)
  • №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
  • №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).

В УЗ подчеркнули, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, и извинились за вынужденную задержку.

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Укрзализныцяпоезд