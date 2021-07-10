Десять поездов задерживаются: в УЗ назвали причину

В субботу, 10 июля, десять пассажирских поездов задерживаются. Это связано с схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", - говорится в сообщении.
В УЗ подчеркнули, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, и извинились за вынужденную задержку.