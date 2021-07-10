Десять поездов задерживаются: в УЗ назвали причину

В субботу, 10 июля, десять пассажирских поездов задерживаются. Это связано с схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра задерживаются рейсы:

№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)

№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);

№358 Рахов - Киев (задержка - 2 часа 30 минут);

№761 Киев - Одесса (задержка - 1 час 40 минут);

№715 Киев - Львов (задержка - 1 час 25 минут);

№20 Попасная - Киев (задержка - 1 час)

№50 Трускавец - Киев (задержка - 1 час 35 минут);

№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка - 2 часа)

№81 Ужгород - Киев (задержка - 2 часа)

№106 Одесса - Киев (задержка - 2 часа)

№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);

№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).

В УЗ подчеркнули, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, и извинились за вынужденную задержку.