Десять поїздів затримуються: в УЗ назвали причину
У суботу, 10 липня, десять пасажирських поїздів затримуються. Це пов'язано з сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці "Васильків - Боярка".
"У зв'язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків - Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням", - сказано у повідомленні.
Станом на 9 ранку затримуються рейси:
- №144 Івано-Франківськ - Київ (затримка склала 3 години);
- №142 Львів - Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів - Київ (затримка - 2 години 30 хвилин);
- №761 Київ - Одеса (затримка - 1 година 40 хвилин);
- №715 Київ - Львів (затримка - 1 година 25 хвилин);
- №20 Попасна - Київ (затримка - 1 година);
- №50 Трускавець - Київ (затримка - 1 година 35 хвилин);
- №118 Чернівці - Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- №10 Маріуполь - Київ (затримка - 2 години);
- №81 Ужгород - Київ (затримка - 2 години);
- №106 Одеса - Київ (затримка - 2 години);
- №281 Генічеськ - Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород - Київ (затримка склала 1 годину).
В УЗ підкреслили, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, та перепросили за вимушену затримку.