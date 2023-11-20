Десять областей та три причини. Без світла в Україні понад півтисячі населених пунктів

Дніпропетровська область

З технологічних причин без світла в області залишалися майже 80 тисяч абонентів. На ранок 20 листопада без світла понад 16,5 тисяч споживачів. Триває відновлення енергопостачання. Також в регіоні відключені майже 1000 споживачів внаслідок бойових дій.

Донецька область

Внаслідок бойових дій та негоди за добу в області залишалися без світла майже 16 тисяч споживачів. Наразі у регіоні залишаються знеструмленими 129 населених пунктів.

Запорізька область

Через негоду без світла залишалися понад 13 тисяч абонентів. З технічних причин знеструмлювалися ще понад 9 тисяч споживачів. Сумарно за минулу добу енергетики повернули світло для понад 19 тисяч абонентів. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Окрім того, росіяни пошкодили повітряну лінію 35 кВ. Як зазначається, обстеження відбудеться після дозволу військових.

Миколаївська область

Через негоду відключалося світло у майже 6 тисяч споживачів у 35 населених пунктах області.

Одеська область

Внаслідок погіршення погодних умов відключалися понад 63 тисячі споживачів. У регіоні залишаються без світла понад 2,3 тисячі абонентів.

Полтавська область

Через вітер, налипання мокрого снігу знеструмлено понад 5,6 тисячі абонентів. Тривають ремонтні роботи.

Сумська область

Через технічні порушення без світла лишилися 6 населених пунктів області. Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Через бойові дії в області відключені понад 2,7 тисячі споживачів.

Харківська область

Внаслідок нічних обстрілів міст Борова, Куп’янськ, Вовчанськ зафіксовано пошкодження мереж. Через бойові дії в області залишаються знеструмленими понад 17,6 тисячі споживачів.

Херсонська область

Через обстріли та несприятливі погодні умови в області за добу відключилися понад 8 тисяч точок обліку.

Чернігівська область Ворог пошкодив обстрілом повітряну лінію, стався обрив дротів. Внаслідок цього без світла лишилися понад 900 абонентів.