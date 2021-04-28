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Десять клиентов АО "Сумыгаз" победили во всеукраинской акции 104.UA Smart

Автор: РБК-Украина

Специалисты АО "Сумыгаз" установили победителям всеукраинской акции 104.UA Smart модемы. Это устройства 104.UA Smart, предназначенные для дистанционной передачи показаний счетчика газа в систему обработки данных.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для участия в акции клиенты оплатили услугу доставки газа за первое полугодие 2021 года.

Потребители уже убедились в удобстве и надежности устройства, ведь модем ежедневно передает показания в систему. Данные об объемах потребленного газа прибор сохраняет в течение 12 месяцев.

"Для удобства наши клиенты заказывают модем во время реконструкции - перенос счетчика, его замены или установки. Модем обеспечивает достоверность передачи показаний", - отмечает коммерческий директор Денис Черненко.

На сегодня в Сумской области таким устройством для дистанционной передачи данных уже пользуются 335 домовладений. Клиентам, которые хотят установить модем за свой счет, нужно обратиться к 104.ua Клиентскому пространству.

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