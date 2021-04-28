Десять клієнтів АТ "Сумигаз" перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

Для участі в акції клієнти сплатили за послугу доставки газу за перше півріччя 2021 року.

Споживачі вже переконались у зручності та надійності пристрою, адже модем щодня передає показання до системи. Дані про обсяги спожитого газу прилад зберігає впродовж 12 місяців.

"Для зручності наші клієнти замовляють модем під час реконструкції - перенесення лічильника, його заміни чи встановлення. Модем забезпечує достовірність передачі показань", - відзначає комерційний директор Денис Черненко.

На сьогодні у Сумській області таким пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь. Клієнтам, які хочуть встановити модем власним коштом, потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору.