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Десять клієнтів АТ "Сумигаз" перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

Автор: РБК-Україна

Фахівці АТ "Сумигаз" встановили переможцям всеукраїнської акції 104.UA Smart модеми. Це пристрої 104.UA Smart, призначені для дистанційної передачі показань лічильника газу до системи обробки даних.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для участі в акції клієнти сплатили за послугу доставки газу за перше півріччя 2021 року.

Споживачі вже переконались у зручності та надійності пристрою, адже модем щодня передає показання до системи. Дані про обсяги спожитого газу прилад зберігає впродовж 12 місяців.

"Для зручності наші клієнти замовляють модем під час реконструкції - перенесення лічильника, його заміни чи встановлення. Модем забезпечує достовірність передачі показань", - відзначає комерційний директор Денис Черненко.

На сьогодні у Сумській області таким пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь. Клієнтам, які хочуть встановити модем власним коштом, потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору.

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