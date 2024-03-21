Десять БПЛА, чотири танки та 750 окупантів. Втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 березня, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 433 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 16 ББМ і 26 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.03.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 17 атак противника на Лиманському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по складу боєприпасів супротивника.
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