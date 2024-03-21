Десять БПЛА, четыре танка и 750 оккупантов. Потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 21 марта, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 16 ББМ и 26 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 17 атак противника на Лиманском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по составу боеприпасов противника.
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