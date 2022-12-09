У Деснянському районі Києва через прорив труби дорога пішла під воду (відео)

На лівому березі Києва через прорив труби затопило частину Братиславської вулиці. Рух транспорту у районі "Епіцентру" ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Трубу прорвало в районі перехрестя вулиць Братиславська та Крайня. У зв'язку з інцидентом на дорозі утворився потоп.
Тим часом мешканці довколишніх будинків повідомляють, що на тлі прориву труби в квартирах зникла вода.
Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що у Деснянському районі Києва утворився величезний затор . У зв'язку із чим жителі Троєщини не могли виїхати на правий берег.
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