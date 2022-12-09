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В Деснянском районе Киева из-за прорыва трубы дорога ушла под воду (видео)

Фото: в Деснянском районе Киева из-за прорыва трубы дорога ушла под воду (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На левом берегу Киева из-за прорыва трубы затопило часть Братиславской улицы. Движение транспорта в районе "Эпицентра" усложнено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местные Telegram-каналы.

Трубу прорвало в районе перекрестка улиц Братиславская и Крайняя. В связи с инцидентом на дороге образовался "потоп".

Тем времен жители близлежащих домов сообщают, что на фоне прорыва трубы в квартирах пропала вода.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Деснянском районе Киева образовался огромный затор. В связи с чем жители Троещины не могли выехать на правый берег.

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