На Десні знову льодовий затор. Під Броварами можливі звуки вибухів

У Броварському районі Київської області можливі звуки вибухів у п'ятницю, 3 лютого. На річці Десна знову утворився крижаний затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

"На річці Десна борються з льодовим затором. Тому, сьогодні, 3 лютого, в Броварському районі може бути чутно звуки вибухів!" - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації розповіли, що таким чином планується знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - звернулись в ОВА.