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Десна біля Чернігова потемніла та фіксується масовий замор риби

Україна, Понеділок 09 вересня 2024 09:31
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Десна біля Чернігова потемніла та фіксується масовий замор риби Фото: Десна біля Чернігова потемніла і гине риба (buvr.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Вода в Десні біля Чернігова потемніла та фіксується масовий замор риби. Водночас місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Про це заявив виконуючий обов‘язки мера Чернігова Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Telegram.

"Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби", - написав він.

За його словами, зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС.

Ломако нагадав, що відвідування пляжу заборонили на минулому тижні. "Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", - додав він.

Чиновник пояснив, що Чернігів не споживає воду з річок. "Місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає", - повідомив Ломако.

Забруднення Сейму з Курської області

Надаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області. У свою чергу Десна впадає в Дніпро біля Києва.

У Києві заявили, що профільні служби моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро. Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" знезаразить воду.

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