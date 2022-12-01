Дешевше, ніж в Європі. Ціни на автомобілі в Україні знижуються під час війни: деталі

Чи дешевшають авто в Україні: думки експертів

Скасування нульового розмитнення призвело до того, що менеджери по підбору авто перестали отримувати цілу навалу дзвінків. А до того їм масово телефонували, щоб їм підібрали мало не будь-яку машину, оскільки ввозити їх можна було без сплати податків.

"На ринку була паніка. Ажіотаж був такий, ніби ці машини роздавали безкоштовно. Ми не встигали не те що виконувати замовлення на огляд авто в Німеччині та доставку в Україну. Ми просто не встигали проконсультувати всіх бажаючих", - згадує той період фахівець із підбору автівок в Німеччині Сергій Біляченко.

В результаті через величезний попит ціни європейці стали підвищувати ціни на машини, бо "бачили, що їм телефонують по п'ять-десять українців за годину". Українці намагалися купити переважно бюджетні авто – до 10-15 тисяч євро. Вони й дорожчали в першу чергу. Іноді – мінімум на 2 тисячі євро.

Фото: Після колосального попиту навесні та влітку люди вже перестали так активно скуповувати машини в Європі (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Але зараз попит на машини знизився, можна сказати, кардинально. На ринку спостерігається спад – люди хочуть зберегти собі фінансову подушку і відкладають покупку машини до кращих часів. Попит на послуги з розмитнення авто у Києві влітку впав разів у 10, запевняє у коментарі РБК-Україна столичний брокер Андрій Пінчук.

Він додає, що зараз багато хто продає машини і планує виїхати за кордон. Такі люди готові знижувати вартість, і купити машину часто можна значно дешевше. До того ж, на ринку й так багато пропозицій: до скасування нульвого розмитнення багато хто ввіз по 3-5 машин і зараз їх потроху продає.

"Зараз цінова вилка "у Європі" і "в Україні" вже не та. Мені навіть здається, простіше купити щось у нас, ніж приблизно за ту ж ціну витрачати нерви та гроші, везти з-за кордону. У наш час краще гроші в кишені, ніж машина на вулиці. Тим більше у багатьох вона не одна: за час нульового розмитнення деякі завезли по 3-5 штук та поетапно їх продають", – описує він нинішню тенденцію.

Оголошення на сайтах продажів машин реальної ситуації на ринку часто не відображають. Бо навіть якщо ви бачите, що машину продають доволі дорого, власник у більшості випадків готовий торгуватись і знижувати ціну.

“Можете зателефонувати продавцю і сказати: "Живу в іншому місті, мені до вас довго добиратися, за описом мені машина ваша подобається, готовий купити. Назвіть реальну ціну, за яку віддасте. І вам людина відразу скаже. А ціна реально буде на 5-10% меншою від тієї, що в оголошенні", – радить Андрій Пінчук.

Фото: В Європі ціни через високий попит зросли. Навіть коли машини купують менше, ціни знижують не завжди (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Ціни в Європі зростають. Військовим критично потрібні пікапи

Тим часом волонтери щодня везуть через кордон сотні авто для військових. На них збирають гроші громадські організації, благодійні фонди, збирають родини військових і часто – самі захисники. Таких машин потрібно справді дуже багато: часто буває, що ворог знищує їх мало не відразу після того, як волонтери привезли машину на фронт.

Пікапи та джипи через високий попит за кордоном подорожчали. У Польщі, як кажуть самі волонтери, дешевше ніж за 10 тисяч пристойного варіанту практично не знайти. Зате такі машини значно дешевше в Британії: через те, що кермо у них розташоване з правого боку, в Україні їх не розмитнити. Але військові охоче беруть такі машини для виконання бойових задач. Їх дозволили не розмитнювати: везуть прямо на передову.

Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi l200 – затребувані у ЗСУ моделі авто. Вони цінуються більше, ніж інші пікапи, такі як Opel Frontera. У Європі вони й дорожчають, знайти добрий варіант непросто, каже Сергій Біляченко.

"Пікапи 4 на 4 – взагалі біда. Вони подорожчали у перші тижні війни, навіть не місяці. І подорожчали дуже сильно. Ми самі завозили багато таких машин на ЗСУ, допомагали іншим, хто робив збори. А раніше взагалі їх не возили – у нас їх не замовляли ні мисливці, ні рибалки", – каже фахівець. За його оцінками, пікап за старою ціною 4 тисячі євро зараз вже коштує в Європі 6-7 тисяч.