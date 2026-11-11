Дешевого газу з РФ більше немає: Угорщина знайшла заміну в Чорному морі

Угорщина планує остаточно відмовитися від російських енергоресурсів завдяки угоді з Румунією про закупівлю газу з чорноморського родовища Neptun Deep.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на B1TV .

Будапешт має намір укласти контракт на постачання блакитного палива з глибоководного родовища у румунському секторі Чорного моря, запуск якого запланований на 2027 рік.

За словами угорського міністра економіки та енергетики Іштвана Капітаня, на цьому етапі сторонам залишилося узгодити технічні та комерційні умови майбутніх постачань.

"Ми обговорили кроки, які нам потрібно зробити, щоб Угорщина могла відігравати активну роль у закупівлі природного газу, видобутого в Чорному морі, та його постачанні до нашого регіону", - наголосив угорський міністр.

Паралельно уряд Петера Мадяра працює над поглибленням енергетичної співпраці з Хорватією. Це необхідно для гарантування необхідних потужностей трубопроводів та фіксації комерційних параметрів імпорту.

Масштаби проєкту Neptun Deep

Розробку родовища у Чорному морі на паритетних засадах ведуть компанії OMV Petrom і Romgaz. Видобувні запаси оцінюють у 100 мільярдів кубометрів газу, а загальний обсяг капіталовкладень у проєкт становить 4 мільярди євро.

Після виходу на повну проєктну потужність щорічний видобуток може сягнути 8 мільярдів кубометрів. Цей показник майже повністю дорівнює річному споживанню природного газу самою Угорщиною, яке складає близько 8,5 мільярда кубометрів.

Відмова від російських енергоресурсів

Переорієнтація на регіональні джерела сировини відбувається на тлі кардинального перегляду енергетичної стратегії угорського уряду.

За словами Мадяра, попри заяви попереднього кабінету Віктора Орбана, "дешевого російського газу більше немає" - його вартість прив’язана до біржових котирувань.

Глава угорського уряду підкреслив, що диверсифікація джерел і співпраця з новими постачальниками дозволять Будапешту домогтися вигідніших транзитних тарифів.