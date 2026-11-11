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Дешевого газа из РФ больше нет: Венгрия нашла замену в Черном море

19:56 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Дешевого газа из РФ больше нет: Венгрия нашла замену в Черном море Фото: Венгрия нашла замену российскому газу в Румынии (Getty Images)
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Венгрия планирует окончательно отказаться от российских энергоресурсов благодаря соглашению с Румынией о закупке газа из черноморского месторождения Neptun Deep.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на B1TV.

Будапешт намерен заключить контракт на поставку голубого топлива из глубоководного месторождения в румынском секторе Черного моря, запуск которого запланирован на 2027 год.

По словам венгерского министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, на этом этапе сторонам осталось согласовать технические и коммерческие условия будущих поставок.

"Мы обсудили шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия могла играть активную роль в закупке природного газа, добытого в Черном море, и его поставках в наш регион", - подчеркнул венгерский министр.

Параллельно правительство Петера Мадяра работает над углублением энергетического сотрудничества с Хорватией. Это необходимо для обеспечения необходимых мощностей трубопроводов и фиксации коммерческих параметров импорта.

Масштабы проекта Neptun Deep

Разработку месторождения в Черном море на паритетных началах ведут компании OMV Petrom и Romgaz. Извлекаемые запасы оценивают в 100 миллиардов кубометров газа, а общий объем капиталовложений в проект составляет 4 миллиарда евро.

После выхода на полную проектную мощность ежегодная добыча может составить 8 миллиардов кубометров. Этот показатель почти полностью равен годовому потреблению природного газа самой Венгрией, которое составляет около 8,5 млрд кубометров.

Отказ от российских энергоресурсов

Переориентация на региональные источники сырья происходит на фоне кардинального пересмотра энергетической стратегии венгерского правительства.

По словам Мадяра, несмотря на заявления предыдущего кабинета Виктора Орбана, "дешевого российского газа больше нет" - его стоимость привязана к биржевым котировкам.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что диверсификация источников и сотрудничество с новыми поставщиками позволят Будапешту добиться более выгодных транзитных тарифов.

Напомним, министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт собирается прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду сообщила, что ее страна больше не закупает российский природный газ и продолжает укреплять энергетическую независимость от РФ.

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