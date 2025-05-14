Дешево й ефективно: ЗСУ на відео показали, як перехоплюють "елітні" дрони окупантів

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.

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