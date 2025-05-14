Дешево и эффективно: ВСУ на видео показали, как перехватывают "элитные" дроны оккупантов

Потери России в войне

Напомним, что за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 82 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники.

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