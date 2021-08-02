Дешевле на 40%: Youtube начал тестирование новой подписки Premium Lite
США , Понедельник 02 августа 2021 16:43
Видеохостинг YouTube заявил о начале массового тестирования подписки Premium Lite. Сейчас она доступна для пользователей платформы, проживающих на территории Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии.
Какие функции предлагает YouTube Premium:
Отсутствие рекламы;
Фоновое воспроизведение видеороликов;
Загрузка видеороликов;
Услуги сервиса YouTube Music;
Фоновое воспроизведение музыки сервиса YouTube Music;
Загрузка музыки сервиса YouTube Music.
Какие функции предлагает YouTube Premium Lite:
Отсутствие рекламы во время просмотра видеороликов;
Цена подписки будет на 40% ниже за YouTube Premium.
В компании отметили, что есть большая вероятность добавления новых функции, впрочем это будет зависеть от предложений и отзывов пользователей.