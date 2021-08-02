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Дешевле на 40%: Youtube начал тестирование новой подписки Premium Lite

Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг YouTube заявил о начале массового тестирования подписки Premium Lite. Сейчас она доступна для пользователей платформы, проживающих на территории Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Какие функции предлагает YouTube Premium:

  • Отсутствие рекламы;
  • Фоновое воспроизведение видеороликов;
  • Загрузка видеороликов;
  • Услуги сервиса YouTube Music;
  • Фоновое воспроизведение музыки сервиса YouTube Music;
  • Загрузка музыки сервиса YouTube Music.

Какие функции предлагает YouTube Premium Lite:

  • Отсутствие рекламы во время просмотра видеороликов;
  • Цена подписки будет на 40% ниже за YouTube Premium.

В компании отметили, что есть большая вероятность добавления новых функции, впрочем это будет зависеть от предложений и отзывов пользователей.

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