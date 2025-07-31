UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Подорожі Їжа Здорове життя Мода та краса Психологія

Дешевий український продукт, який знизить тиск через 2 тижні споживання

Фото: Буряковий сік чудово знижує тиск (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Згідно з новим дослідженням, вживання кількох щоденних порцій овочевого соку може допомогти людям похилого віку знизити артеріальний тиск.

Який саме недорогий овоч допоможе гіпертонікам, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Зокрема, йдеться про буряковий сік, який багатий на нітрати - сполуку, що відіграє ключову роль у деяких функціях організму та пов'язана зі зниженням кров'яного тиску та здоровим функціонуванням кровоносних судин.

Дослідники з Університету Ексетера вважають, що буряковий сік може позитивно впливати на здоров'я серця, спричиняючи зміни в бактеріях, що присутні в ротовій порожнині.

Як це працює? Вплив на мікробіом ротової порожнини

У дослідженні учасники пили регулярні дози багатого на нітрати бурякового соку, а потім - плацебо-версію, з якої нітрати були вилучені. Коли учасники пили буряковий сік, тести показали помітне зменшення кількості бактерій ротової порожнини Prevotella та збільшення росту бактерій, відомих своєю користю для здоров'я, таких як Neisseria.

"Це дослідження показує, що багаті на нітрати продукти змінюють мікробіом ротової порожнини таким чином, що може призвести до зменшення запалення, а також до зниження артеріального тиску у людей похилого віку. Це відкриває шлях для більших досліджень, щоб вивчити вплив факторів способу життя та біологічної статі на те, як люди реагують на дієтичні добавки з нітратами", - сказав професор Енді Джонс, співавтор дослідження з Університету Ексетера.

Результати дослідження та рекомендації

У дослідженні взяли участь 39 дорослих віком до 30 років і 36 осіб віком 60-70 років, які протягом двох тижнів тестували кожну формулу напою. Зміни в мікробіомі ротової порожнини спостерігалися в обох вікових групах, але артеріальний тиск знизився лише у старших учасників.

У старших учасників також був вищий середній артеріальний тиск на початку дослідження, який знизився після вживання багатого на нітрати бурякового соку, але не після прийому плацебо.

Читайте РБК-Україна в Google News
високий тискЗдорове харчуванняЗдоров'я