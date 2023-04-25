Дешеві запчастини та деталі минулого століття: що знаходять у збитих "Шахедах"

Начальник відділу дослідження роботизованих систем Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Сергій Спешилов розповів, що фахівці знаходять у збитих дронах відносно нові мікросхеми і чипи, але поганої якості. За його словами, відбувається конструкційна деградація комплектації.

"Їхні виробники більшість комплектуючих дістають де тільки зможуть. Умовно кажучи, якщо ще пів року тому у ворожих безпілотниках стояв чип від доволі знаної фірми з якоїсь однієї держави, то віднедавна вони вставляють аналогічні пристрої, виготовлені в іншій країні. І до того ж - набагато гіршої якості і технічних можливостей", - зазначив Спешилов.

Так, нещодавно у збитому "Шахеді" виявили реле, виготовлене вірменським заводом у травні 1996 року. Тому Росія та Іран почали стирати маркування з чипів у дронах.

За словами Спешилова, технологічний рівень виробництва безпілотників у противника деградує, а ворог керується принципом "в один бік і так долетить". Однією з причин цієї тенденції є і західні санкції.

Проте дрони російського виробництва містять також і технології, які цікаві вітчизняним фахівцям. Зокрема, завадозахищені приймачі супутникової навігації.

"Ми працюємо над тим, щоби надавати нашим інженерам і виробничникам дані для виготовлення аналогічних компонентів для українських безпілотників. У той же час, досліджуючи елементи таких приймачів, ми напрацьовуємо і предметні поради, як протидіяти ворожим безпілотникам", - наголошують у Генштабі.

Фото: українські фахівці досліджують дрони "Шахед" іранського виробництва (armyinform)

Нагадаємо, ввечері 21 квітня Росія намагалася атакувати Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили чотири з п'яти "Шахедів".

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