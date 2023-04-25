Дешевые запчасти и детали прошлого века: что находят в сбитых "Шахедах"

Начальник отдела исследования роботизированных систем Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Сергей Спешилов рассказал, что специалисты находят в сбитых дронах относительно новые микросхемы и чипы, но плохого качества. По его словам, происходит конструкционная деградация комплектации.

"Их производители большинство комплектующих достают где только смогут. Условно говоря, если еще полгода назад во вражеских беспилотниках стоял чип от достаточно известной фирмы из какого-то одного государства, то недавно они вставляют аналогичные устройства, изготовленные в другой стране. И к тому же - гораздо худшего качества и технических возможностей", - отметил Спешилов.

Так, недавно во сбитом "Шахеде" обнаружили реле, изготовленное армянским заводом в мае 1996 года. Поэтому Россия и Иран начали стирать маркировку с чипов в дронах.

По словам Спешилова, технологический уровень производства беспилотников у противника деградирует, а враг руководствуется принципом "в одну сторону и так долетит". Одной из причин этой тенденции есть и западные санкции.

Однако дроны российского производства содержат также и технологии, интересные отечественным специалистам. В частности, помехозащищенные приемники спутниковой навигации.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставлять нашим инженерам и производителям данные для изготовления аналогичных компонентов для украинских беспилотников. В то же время, исследуя элементы таких приемников, мы нарабатываем и предметные советы, как противодействовать вражеским беспилотникам", - отмечают в Генштабе.

Фото: украинские специалисты исследуют дроны "Шахед" иранского производства (armyinform)

Напомним, вечером 21 апреля Россия пыталась атаковать Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили четыре из пяти "Шахедов".

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