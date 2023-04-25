RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дешевые запчасти и детали прошлого века: что находят в сбитых "Шахедах"

Фото: украинские специалисты исследуют дроны "Шахед" иранского производства (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские специалисты исследуют дроны-камикадзе иранского производства "Шахед", которыми Россия атакует украинцев. В сбитый беспилотниках находят современные технологии, а также дешевые детали и запчасти прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

Начальник отдела исследования роботизированных систем Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Сергей Спешилов рассказал, что специалисты находят в сбитых дронах относительно новые микросхемы и чипы, но плохого качества. По его словам, происходит конструкционная деградация комплектации.

"Их производители большинство комплектующих достают где только смогут. Условно говоря, если еще полгода назад во вражеских беспилотниках стоял чип от достаточно известной фирмы из какого-то одного государства, то недавно они вставляют аналогичные устройства, изготовленные в другой стране. И к тому же - гораздо худшего качества и технических возможностей", - отметил Спешилов.

Так, недавно во сбитом "Шахеде" обнаружили реле, изготовленное армянским заводом в мае 1996 года. Поэтому Россия и Иран начали стирать маркировку с чипов в дронах.

По словам Спешилова, технологический уровень производства беспилотников у противника деградирует, а враг руководствуется принципом "в одну сторону и так долетит". Одной из причин этой тенденции есть и западные санкции.

Однако дроны российского производства содержат также и технологии, интересные отечественным специалистам. В частности, помехозащищенные приемники спутниковой навигации.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставлять нашим инженерам и производителям данные для изготовления аналогичных компонентов для украинских беспилотников. В то же время, исследуя элементы таких приемников, мы нарабатываем и предметные советы, как противодействовать вражеским беспилотникам", - отмечают в Генштабе.

Фото: украинские специалисты исследуют дроны "Шахед" иранского производства (armyinform)

Напомним, вечером 21 апреля Россия пыталась атаковать Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили четыре из пяти "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИрандрониГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины