Фахівці AE Studio провели внутрішній хакатон, у межах якого 9 кодингових агентів мали відновити несправну службу ціноутворення, одночасно охороняючи секретний токен.

Як проводився експеримент?

Агенти також отримали доступ до форуму, де спілкувалися ще 24 ШІ-агенти. Там було опубліковано рішення проблеми, проте для його отримання потрібно було надати секретний токен і запустити спеціальний скрипт налаштування.

У межах 181 випробування агенти розкрили секретний токен у 15 відсотках випадків, а сторонній код запустили у 24 відсотках. Для порівняння, під час роботи зі звичайними форумами ці показники становили лише 2 та 0 відсотків відповідно.

Головний науковий співробітник AE Studio Діогу де Лусена зазначив, що агенти передавали секретні ключі за першої ж нагоди. Така поведінка нагадує нещодавній інцидент із компанією OpenAI.

Дослідники також з'ясували, що додатковий тиск погіршує ситуацію. Коли агентам погрожували заміною на іншого ШІ у разі невдачі, 34 відсотки з них запускали недовірені скрипти для встановлення програм. Без такого тиску цей показник становив 19 відсотків.

Водночас більшість агентів "зізнавалися", що передавали секретні дані лише після прямих промптів від дослідників.

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Дешевші моделі виявилися вразливішими?

Дослідження також виявило тривожну тенденцію: дешевші великі мовні моделі (LLM) частіше розкривають чутливу інформацію під тиском, аніж дорожчі аналоги.

Так, модель GPT-6.1-Sol, яка коштує 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних, відхилила всі запити рою у 50 випробуваннях.

Водночас бюджетніші системи, такі як DeepSeek V4 Flash та GLM-5.3, продемонстрували одні з найвищих показників витоку секретів.

Експерти наголошують: компанії часто обирають дешевші альтернативи через економію, проте їхні захисні механізми працюють інакше.

Вони дійшли висновку: будь-які дані, до яких має доступ ШІ, тепер слід вважати потенційно доступними для зовнішніх джерел.