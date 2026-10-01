Дешеві ліфти з Туреччини та Китаю заполонили український ринок: у чому небезпека

"Ринок після повномасштабного вторгнення просто затопило дешевими ліфтами з Туреччини й Китаю. Лише турецьких компаній-постачальників зараз близько 60", – зазначив Ігор Ткаченко, компанія якого є українським виробником ліфтів, тобто конкурує з імпортерами.

Проблема, за його словами, не в тому, що такі ліфти погані самі по собі. Китайські заводи цілком якісні, але працюють за іншими нормативами, а не за європейськими, до яких Україна перейшла в межах гармонізації законодавства з ЄС.

Головна загроза – пожежна безпека

Найбільшу небезпеку, за словами топменеджера, становлять протипожежні двері. За європейськими нормами, у будинках вище 18 поверхів двері ліфта на кожному поверсі мають бути вогнестійкими. Інакше під час пожежі шахта ліфта працює як димохід і розносить вогонь по всіх поверхах.

У Туреччині та Китаї натомість часто використовують систему шлюзів на кожному поверсі, а не власне вогнестійкі двері ліфта. Українські забудовники, які економлять під час війни, іноді обирають саме цей дешевший і менш безпечний варіант, каже Ткаченко.

Фірми-одноденки та місяці простою

Ще один ризик – компанії-імпортери, які, за словами Ткаченка, фактично є одноденками. Вони завозять два-три ліфти й зникають, а згодом реєструють нову фірму. Коли через кілька років доходить до розбирання причин аварії, пред'явити претензії вже нікому.

За його словами, "Євроформат" отримує до 50 дзвінків на рік від замовників із проханням допомогти завершити монтаж або з питанням, до кого звертатися по гарантії, бо компанія, що привезла ліфт, не виходить на зв'язок.

Буває й простіше. Наприклад, зламається кнопка виклику на поверсі, а запчастину чекають із Китаю пів року. Увесь цей час ліфт не працює.

Вітчизняна альтернатива

Топменеджер "Євроформат" нагадує, що для підтримки українського виробника діє державна програма компенсації. Покупці ліфтів із затвердженого переліку можуть отримати 15% вартості без ПДВ. Для участі в програмі потрібна локалізація не менше 40%.

За словами Ткаченка, у "Євроформату" локалізація сягає 62%. За його оцінкою, це є одним із найвищих показників серед учасників програми.

Він також зазначив, що така компенсація дає змогу вітчизняній продукції конкурувати за ціною з дешевими імпортними аналогами.

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