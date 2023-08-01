Дешеві іпотечні кредити стали доступними для більшого числа українців

Іпотечні кредити за бюджетні кошти стали доступними для більшого числа українців. З 1 серпня розширюється державна програма "єОселя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook.
Як зазначила міністр, отримати кредит на житло під 7% можуть:
Основні умови
Придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору, повідомила міністр.
"Для того, щоб взяти іпотеку, необхідно просто подати заявку в Дії", - додала Свириденко.
Умови участі в "єОселі" для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.
Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали кредити на 3 млрд грн 2,2 тисяч сімей.
Нагадаємо, банки України суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів для населення. Зараз фінустанови кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків влада компенсує їм частину відсоткової ставки.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у квітні 2023 року зросла до 14,6%.