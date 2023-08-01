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Дешеві іпотечні кредити стали доступними для більшого числа українців

Фото: програму єОселя розширили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Іпотечні кредити за бюджетні кошти стали доступними для більшого числа українців. З 1 серпня розширюється державна програма "єОселя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook.

Як зазначила міністр, отримати кредит на житло під 7% можуть:

  • українці, які не мають власного житла, або воно менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.
  • ветерани та члени їх родин; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів та захисників і захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи;

Основні умови

  • фіксована річна ставка у гривні - 7%;
  • перший внесок - від 20%;
  • термін кредитування - до 20 років;

Придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору, повідомила міністр.

"Для того, щоб взяти іпотеку, необхідно просто подати заявку в Дії", - додала Свириденко.

Умови участі в "єОселі" для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали кредити на 3 млрд грн 2,2 тисяч сімей.

Нагадаємо, банки України суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів для населення. Зараз фінустанови кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків влада компенсує їм частину відсоткової ставки.

 

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у квітні 2023 року зросла до 14,6%.

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