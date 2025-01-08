Дешам назвав дату відходу зі збірної Франції: але Україна може скорегувати плани

56-літній фахівець залишить "триколірних" після завершення майбутнього чемпіонату світу. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року на аренах США, Канади та Мексики.

Спочатку про це повідомили низка французьких ЗМІ. Потім інформацію підтвердив і сам тренер.

"У 2026 році все закінчиться. Це буде 14 років – дуже багато часу. Я працюю з тим самим бажанням і пристрастю. Але потрібно вміти сказати "стоп". Найважливіше, щоб Франція й надалі залишалася на вершині", – сказав Дешам.

Цікаво, що плани тренера збірної Франції може скорегувати національна команда України. Справа в тому, що "триколірні" – потенційні суперники "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2026. Такими вони стануть, якщо переможуть у чвертьфіналі Ліги націй-2024/25 хорватів.

Оскільки напряму на ЧС виходить тільки одна команда, збірна України цілком може посприяти тому, щоб це була не Франція. Ну а якщо, "триколірні" не потраплять на північноамериканський Мундіаль, навряд чи французька федерація чекатиме завершення ЧС, щоб лише тоді розпрощатися з фахівцем. Скоріш за все, дію угоди припинять раніше. Сценарій, звісно, занадто сміливий. Але цілком можливий.

Дешам у збірній Франції: що відомо

Дешам очолив "триколірних" 8 липня 2012 року. Він замінив на посаді Лорана Блана.

Під його керівництвом збірна Франції вийшла до чвертьфіналу ЧС-2014 у Бразилії, де з мінімальним рахунком (0:1) поступилася майбутнім чемпіонам – німцям. На домашньому Євро-2016 французи з таким же рахунком поступились у фіналі Португалії.

На чемпіонаті світу-2018 року Франція також вийшла в фінал. Але цього разу вже перемогла. Здолавши команду Хорватії (4:2), французи вдруге в історії виграли першість світу. А Дешам став третім після бразильця Маріо Загалло та німця Франца Беккенбауера, хто виграв чемпіонат як футболіст і як тренер.

Однак на Євро-2020 французи виступили невдало, вже на стадії 1/8 фіналу поступившись у серії пенальті збірній Швейцарії. Проте стали переможцями Ліги націй УЄФА-2020/21.

На чемпіонаті світу 2022 у Катарі збірна під знову дійшла до фіналу, де віддала титул Аргентині – знову ж таки в серії пенальті. На Євро-2024 французи в півфіналі програли майбутнім чемпіонам – іспанцям (1:2).

Дешам є рекордсменом серед тренерів національної команди. Під його керівництвом французи провели 163 поєдинки.