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Десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 15:56
Десантный корабль ВМС США направился в Черное море
Фото: корабль-док "Форт-Макгенри" (wikimedia.org)

На борту корабля размещено около 500 американских морпехов

Командование 6-го оперативного флота Военно-морских сил США заявило, что американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Указано, что в настоящее время боевой корабль проходит Черноморские проливы.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - отметила командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Также сообщается, что на борту корабля размещено около 500 американских морпехов, он снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Отметим также, что корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия в Черном море разместила опасное количество кораблей и это может представлять угрозу для стран НАТО.

РБК-Украина также писало, что глава украинского парламента Андрей Парубий подчеркивал важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море.

Добавим также, в начале декабря генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличил свое военное присутствие в Черном море.

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