Десантний корабель ВМС США попрямував у Чорне море

Фото: корабль-док "Форт-МакГенрі" (wikimedia.org)

На борту корабля розміщено близько 500 американських морпіхів

Командування 6-го оперативного флоту Військово-морських сил США заявило, що американський десантний корабель-док "Форт-Макгенрі" (USS Fort McHenry (LSD 43) направляється в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зазначено, що на даний час бойовий корабель проходить Чорноморські протоки.

"Транзит "Форту-Макгенрі" в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість забезпечувати безпеку Чорного моря і зміцнює наші міцні відносини з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні. Наші рутинні операції у Чорному морі також демонструють притаманну гнучкість і можливості сил 6-го флоту США", - зазначила командуюча 6-м оперативним флотом ВМС США віце-адмірал Лайза Франчетті.

Також повідомляється, що на борту корабля розміщено близько 500 американських морпіхів, він забезпечений доковою камерою для п'яти транспортних катерів на повітряній подушці, призначених для висадки морської піхоти і бойової техніки.

Відзначимо також, що корабель оснащений зенітною артилерією і ракетною зброєю.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Росія у Чорному морі розмістила небезпечну кількість кораблів і це може становити загрозу для країн НАТО.

РБК-Україна також писало, що глава українського парламенту Андрій Парубій підкреслював важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі.

Додамо також, на початку грудня генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО збільшив свою військову присутність у Чорному морі.