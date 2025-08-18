Десантники звільнили Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині

Військові частини ДШВ ЗС України звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка в Донецькій області.

За повідомленнями 79 окремої десантно-штурмової Таврійської та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригад, підрозділи провели успішні штурмові дії.

Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні, частина окупантів потрапила в полон та передана до обмінного фонду.

Подробиці про операцію будуть оприлюднені згодом.