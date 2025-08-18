UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Десантники звільнили Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині

Фото: ЗСУ звільнили населені пункти Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Десантники звільнили два населенних пунктів на Донеччині. Противник зазнав значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

Військові частини ДШВ ЗС України звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка в Донецькій області.

За повідомленнями 79 окремої десантно-штурмової Таврійської та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригад, підрозділи провели успішні штурмові дії.

Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні, частина окупантів потрапила в полон та передана до обмінного фонду.

Подробиці про операцію будуть оприлюднені згодом.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що українські війська звільнили Андріївку в прикордонні Сумської області та просунулись на Покровському напрямку.

Водночас, росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. У смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в УкраїніРосійська Федерація