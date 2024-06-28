UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десантники ЗСУ встановили прапор України в одному з населених пунктів РФ (відео)

Фото: прапор України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У День Конституції України бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою дрону встановили прапор України в одному з населених пунктів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили держаний прапор України в одному з населених пунктів РФ. З Днем Конституції України!", - йдеться в дописі під відео.

 

Нагадаємо, у квітні у селі Козачі Лагері на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області українські військові встановили прапор України на місцевій водонапірній вежі. Бійці опублікували відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДесантно-штурмові військаВійна в Україні