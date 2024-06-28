Десантники ЗСУ встановили прапор України в одному з населених пунктів РФ (відео)

У День Конституції України бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою дрону встановили прапор України в одному з населених пунктів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили держаний прапор України в одному з населених пунктів РФ. З Днем Конституції України!", - йдеться в дописі під відео.
Нагадаємо, у квітні у селі Козачі Лагері на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області українські військові встановили прапор України на місцевій водонапірній вежі. Бійці опублікували відео.
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