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Десантники знищили танк окупантів в районі Білогорівки (відео)

Фото: десантники знищили танк окупантів у районі Білогорівки (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили російський танк у районі Білогорівки Луганської області. Тут постійно тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ, Telegram голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Воїни-десантники знищили черговий танк противника в районі Білогорівки", - йдеться у повідомленні ДШВ.

На відео, зокрема, зафіксовано успішну бойову роботу дронщиків 90-го окремого аеромобільного батальйону Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які успішно знищили черговий танк російських окупантів в цьому районі.

Ситуація в Луганській області

Минула доба для мешканців деокупованих населених пунктів була найскладнішою на цьому тижні: по Макіївці, Невському, Стельмахівці та Куземівці ворог бив з усіх видів зброї 134 рази, зокрема 30 – з артилерії.

"Макіївку та Невське 15 разів росіяни накривали вогнем з РСЗВ, а Стельмахівку та Куземівку – мінометним. Використали для ураження понад 70 дронів-камікадзе", - розповів Лисогор.

Безпосередньо у Невському сталося п’ять вибухів. Ступінь пошкоджень наразі оцінити неможливо.

Позиції українських військових на Лиманському напрямку загарбники атакували 21 раз в районах Невського, Греківки, Макіївки та у Серебрянському лісі. Ще точаться два боєзіткнення, всі інші - ЗСУ зупинили.

Зазначимо, що за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька – у Північному та в Нью-Йорку. Також окупанти мають просування на північ від Парасковіївки, під Донецьком.

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