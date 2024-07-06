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Десантники уничтожили танк оккупантов в районе Белогоровки (видео)

Фото: десантники уничтожили танк оккупантов в районе Белогоровки (илл.страция/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили российский танк в районе Белогоровки Луганской области. Здесь постоянно ведутся бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ, Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Воины-десантники уничтожили очередной танк противника в районе Белогоровки", - говорится в сообщении ДШВ.

На видео, в частности, зафиксирована успешная боевая работа дронщиков 90-го отдельного аэромобильного батальона Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, успешно уничтоживших очередной танк российских оккупантов в этом районе.

Ситуация в Луганской области

Прошедшие сутки для жителей деоккупированных населенных пунктов Луганской области были самыми сложными на этой неделе: по Макеевке, Невскому, Стельмаховке и Куземовке враг бил из всех видов оружия 134 раза, в том числе 30 – из артиллерии.

"Макеевку и Невское 15 раз россияне накрывали огнем из РСЗО, а Стельмаховку и Куземовку - минометным. Использовали для поражения более 70 дронов-камикадзе", - рассказал Лысогор.

Непосредственно в Невском произошло пять взрывов. Степень повреждений оценить невозможно.

Позиции украинских военных на Лиманском направлении захватчики атаковали 21 раз в районах Невского, Грековки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Еще ведутся два боестолкновения, все остальные - ВСУ остановили.

Отметим, что по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка - в Северном и Нью-Йорке. Также оккупанты продвигаются к северу от Парасковеевки, под Донецком.

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