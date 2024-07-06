Десантники уничтожили танк оккупантов в районе Белогоровки (видео)

Ситуация в Луганской области

Прошедшие сутки для жителей деоккупированных населенных пунктов Луганской области были самыми сложными на этой неделе: по Макеевке, Невскому, Стельмаховке и Куземовке враг бил из всех видов оружия 134 раза, в том числе 30 – из артиллерии.

"Макеевку и Невское 15 раз россияне накрывали огнем из РСЗО, а Стельмаховку и Куземовку - минометным. Использовали для поражения более 70 дронов-камикадзе", - рассказал Лысогор.

Непосредственно в Невском произошло пять взрывов. Степень повреждений оценить невозможно.

Позиции украинских военных на Лиманском направлении захватчики атаковали 21 раз в районах Невского, Грековки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Еще ведутся два боестолкновения, все остальные - ВСУ остановили.

Отметим, что по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка - в Северном и Нью-Йорке. Также оккупанты продвигаются к северу от Парасковеевки, под Донецком.

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