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Десантники знищили російські танк та дві БМП разом з екіпажами (відео)

Фото: Десантники знищили російські танк та дві БМП разом з екіпажами (відео) (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося зірвати ворожий наступ окупантів та знищити багато їх техніки, завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Загалом, було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом", - йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади десантників, вдалося оперативно знешкодити залишки окупантів.

Нагадаємо, що українські військові на близькій дистанції знищували російських окупантів у Донецькій області.

Також, українські військові за допомогою безпілотника знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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