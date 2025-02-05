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Десантники захопили у полон 21 окупанта у Курській області: відео допитів

Середа 05 лютого 2025 10:53
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Десантники захопили у полон 21 окупанта у Курській області: відео допитів Ілюстративне фото: десантники захопили у полон 21 окупанта у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові захопили у полон 21 солдата російської армії у Курській області. Таким чином було поповнено обмінний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Як розповіли десантники, російські солдати добровільно погодились здатись у полон. Серед захоплених - окупанти з різних регіонів Росії, а також з Бурятії. Полоненим була надана вчасна медична допомога.

Також серед захоплених - житель Запорізької області, 2003 року народження.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ - не реалізовуйте", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про те, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Під час цієї операції окупанти відмовились від боротьби.

Окрім цього аеророзвідники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) за допомогою безпілотників взяли у полон російського окупанта.

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