Десантники захватили в плен 21 оккупанта в Курской области: видео допросов

Украинские военные захватили в плен 21 солдата российской армии в Курской области. Таким образом был пополнен обменный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как рассказали десантники, российские солдаты добровольно согласились сдаться в плен. Среди захваченных - оккупанты из разных регионов России, а также из Бурятии. Пленным была оказана своевременная медицинская помощь.

Также среди захваченных - житель Запорожской области, 2003 года рождения.

"Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным Силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без надлежащей подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ - не реализовывайте", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало о том, что бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен 14 российских солдат во время успешного штурма вражеской позиции. Во время этой операции оккупанты отказались от борьбы.