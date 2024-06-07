Десантники ВМС провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря (відео)

"Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок", - йдеться у повідомленні.

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі.

"У фіналі - морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання", - додали у ВМС ЗСУ.