Десантники ВМС провели масштабные учения на побережье Черного моря (видео)

Украинские десантники Военно-морских сил (ВМС) провели масштабные учения на побережье Черного моря.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.
"Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков", - говорится в сообщении.
Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море.
"В финале - морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, в 2021 году Военно-морские силы ВСУ проводили военные учения в Черном море. В связи с этим была ограничена работа части портов.
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