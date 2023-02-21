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Десантники відбили атаку РФ під Мар’їнкою та знищили дві БМП окупантів (відео)

Фото: Десантники відбили атаку РФ під Мар’їнкою та знищили дві БМП окупантів (facebook com pressjfo news)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові зупинили ворожий штурм під Мар’їнкою (Донецька область) та знищили дві БМП окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Десантники 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України успішно відбивають атаки противника під Мар'їнкою. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танку і трьох БМП серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна БМП-2 противника наїхала на міну і пошкоджена не могла продовжувати рух далі. Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено влучним пострілом з протитанкового комплексу Javelin.

"Раніше пошкоджену БМП-2 противника, було добито влучними пострілами з гранатомета. Втративши в бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом, ворог відступив", - додали десантники.

Нагадаємо, що українські бійці Нацгвардії знищили ще одну групу окупантів у Бахмуті Донецької області. Внаслідок ударів ліквідовано 18 росіян.

Українські морські піхотинці знищили окупантів під Мар'їнкою у Донецькій області.

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