Десантники знищили два російських танки та живу силу противника (відео)
Фото: Десантники знищили два російських танка та живу силу противника (Getty Images)
Українським військовим вдалося знищити два російських танки та живу силу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та підрозділ артилеристів завдали окупантам втрат у техніці.
"Також під час вогневого контакту, було знищено декілька російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів.
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