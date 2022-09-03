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Десантники знищили два російських танки та живу силу противника (відео)

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Україна, Субота 03 вересня 2022 20:12
Десантники знищили два російських танки та живу силу противника (відео) Фото: Десантники знищили два російських танка та живу силу противника (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося знищити два російських танки та живу силу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та підрозділ артилеристів завдали окупантам втрат у техніці.

"Також під час вогневого контакту, було знищено декілька російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів.

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