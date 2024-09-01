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Десантники показали знищення ворога у Вовчанську: за місяць - мінус майже 1200 окупантів

Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За серпень РФ втратила майже 1200 солдат в смузі відповідальності 71-ої ОЄБр в районі Вовчанська. Мова йде про вбитих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

На каналі зазначили, що воїни 71-ої окремої єгерської бригади методично знищують живу силу противника. Зокрема, росіяни відправляють поповнення, проте довго на лінії зіткнення вони не затримуються.

"Після коротких екскурсій по Вовчанську окупанти повертаються додому 200-ми та 300-ми", - йдеться у повідомленні.

Десантники наголосили, що туди, куда важко потрапити кулі, ворога дістане артилерія або міномет. А там, де не добереться снаряд чи міна, "прошмигне" FPV-дрон.

"Результат завжди відмінний - нечисті стає менше", - додали в десантно-штурмових військах ЗСУ.

Крім того, військові показали відео, як знищували російських загарбників

 

Нагадаємо, що вчора Легіон Головного управління розвідки Міноборони показав відео, на яких показано, як українські розвідники-легіонери беруть участь в бойових діях у районі Куп'янська Харківської області.

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