Десантники показали влучну ліквідацію окупантів на Курахівському напрямку

Українські військові продовжують відбивати штурми росіян вздовж всієї лінії фронту. Цього разу на відео зафіксовано ліквідацію ворога на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Там підрозділ безпілотних систем 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України за допомогою дронів влучно відпрацював як по самих окупантах, так і по їх позиціях.
"Красиво летіли, швидко бігали, маскувалися, ховалися… А довелося впасти, полежати, поповзати і за мить розкидати навкруги частини своїх нікчемних тіл і залишки колись дорогоцінного металобрухту. Приблизно так закінчується шлях російського окупанта і його технічних засобів на українській землі", - підписали відео військові.
Зауважимо, що за словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, українські військові утримують позиції в Кураховому Донецької області, росіяни не захопили місто повністю.
Також ми писали, що російська армія продовжує штурмувати міську забудову Курахового. Там тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника.
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