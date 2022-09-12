Десантники показали, как поднимали украинские флаги в Харьковской области (видео)

Украинские десантники установили флаги Украины в населенных пунктах Каменка, Богородичное, Изюм, Оскол и другие. Однако защитники не останавливаются и продолжают наступление.

"Мы искренне благодарны за поддержку местному населению, которое на протяжении длительного времени находилось под оккупацией, и, несмотря на все, помогало нашему войску и приближало победу", - отметили десантники.