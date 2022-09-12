Десантники показали, как поднимали украинские флаги в Харьковской области (видео)
Десантники вместе с другими подразделениями ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Харьковской области. Бойцы показали, как устанавливали украинские флаги в деоккупированных городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Украинские десантники установили флаги Украины в населенных пунктах Каменка, Богородичное, Изюм, Оскол и другие. Однако защитники не останавливаются и продолжают наступление.
"Мы искренне благодарны за поддержку местному населению, которое на протяжении длительного времени находилось под оккупацией, и, несмотря на все, помогало нашему войску и приближало победу", - отметили десантники.
Напомним, украинские военные в Харьковской области вышли к границе с Россией, а также зашли в Изюм и подошли к реке Оскол. ВСУ освободили почти всю территорию региона.
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